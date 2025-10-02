Piscinas do Centro de Lazer “Lebrão” estão abertas ao público em Jaguariúna

Acesso é gratuito para moradores com carteirinha da Secretaria de Esportes; funcionamento vai de terça a domingo

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna anunciou que as piscinas do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão” já estão liberadas para uso da população. O espaço oferece lazer e diversão para moradores de todas as idades, com acesso gratuito.

Para utilizar o complexo aquático, é necessário apresentar a carteirinha da Secretaria de Esportes. Quem ainda não possui o documento pode solicitá-lo diretamente na sede da secretaria, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 16h, apresentando o Cartão Cidadão e uma foto 3×4 recente.

O horário de funcionamento das piscinas é de terça a domingo, sempre das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A medida reforça o compromisso da administração municipal em oferecer atividades de lazer e bem-estar para a comunidade de Jaguariúna.

📸 Foto: Thiago Carvalho