PM age rápido e prende suspeitos de furto em casa e restaurante em Mogi Guaçu

Ocorrências distintas envolveram invasão a residência e receptação de produtos furtados de comércio

Na manhã deste sábado, 18 de outubro, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos em flagrante por envolvimento em furtos em Mogi Guaçu. As ocorrências foram registradas em diferentes bairros da cidade e contaram com rápida atuação das equipes policiais, que conseguiram recuperar os bens subtraídos e conduzir os suspeitos à Central de Polícia Judiciária.

A primeira ocorrência aconteceu no Jardim América, onde um homem invadiu uma residência após perceber que os moradores estavam ausentes. A vítima havia saído para um compromisso quando recebeu uma ligação do vizinho alertando sobre a tentativa de arrombamento do portão. Ao retornar ao imóvel, encontrou a janela da cozinha e a porta da sala abertas, além da televisão de 50 polegadas já próxima ao portão. O infrator tentou fugir, mas foi perseguido pelo filho da vítima e detido por uma equipe da PM nas imediações. Com ele foram encontrados o controle remoto da TV e dois cabos. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso.

A segunda prisão ocorreu no Jardim Zaniboni, após um casal informar aos policiais durante patrulhamento que seu comércio, localizado no Jardim Novo II, havia sido alvo de furto durante a madrugada. Os suspeitos levaram diversos itens, entre gêneros alimentícios, bebidas e equipamentos, incluindo uma máquina de cortar frios. O casal reconheceu parte dos objetos furtados em uma residência próxima. No local, a polícia encontrou todos os bens levados do estabelecimento. O morador alegou ter adquirido a máquina de um primo em troca de entorpecentes.

As vítimas apresentaram boletim de ocorrência anterior, fotos, notas fiscais dos produtos e um vídeo que identificava claramente o suspeito com as mesmas roupas e tatuagens vistas no momento do crime. Ele também foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante por furto.

Em ambos os casos, os itens foram restituídos às vítimas, e os indiciados permanecem à disposição da Justiça.