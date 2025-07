PM de Mogi Guaçu prende homem logo após furto de veículo em lanchonete

Criminoso foi encontrado com carro e pertences da vítima ainda no interior do veículo

Na noite de domingo, 27 de julho, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por furto de veículo, no bairro Jardim Ypê VI, em Mogi Guaçu.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, se depararam com populares retirando um indivíduo do interior de um carro. Ao verem a aproximação da viatura, os populares fugiram. O suspeito, que permaneceu no veículo, foi abordado pela equipe policial, e nada de ilícito foi encontrado com ele inicialmente.

No entanto, ao ser questionado sobre a origem do veículo, o homem confessou que havia acabado de furtá-lo em uma lanchonete na Avenida Bandeirantes. Pouco depois, o casal proprietário do automóvel chegou ao local e confirmou o crime. Segundo relato da vítima, o autor estava na lanchonete sentado em uma mesa próxima e, aproveitando-se de um momento de distração da namorada, pegou a bolsa que continha a chave do carro e pertences pessoais, fugindo com o veículo.

A bolsa e os demais objetos foram localizados no interior do carro recuperado.

Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde teve sua prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça. O veículo e os pertences foram restituídos às vítimas.

A Polícia Militar reforça a importância da atenção e do cuidado com objetos pessoais em locais públicos e reafirma seu compromisso com a segurança e a resposta rápida à criminalidade.