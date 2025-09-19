PM registra três ocorrências em Mogi Mirim, Itapira e Mogi Guaçu

Ações da Polícia Militar resultaram na recuperação de veículo furtado, prisão por violência doméstica e apreensão de arma de fogo

A Polícia Militar atendeu a três ocorrências distintas entre a noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19) nas cidades de Mogi Mirim, Itapira e Mogi Guaçu. As ações resultaram na recuperação de um veículo furtado, na prisão de um homem por violência doméstica e na apreensão de uma arma de fogo.

Em Mogi Mirim, na noite de quinta-feira (18), policiais foram acionados para averiguar uma motocicleta furtada localizada em uma residência no Jardim Scomparim. No local, o morador mostrou o veículo nos fundos do quintal, onde a placa havia sido adulterada com fita isolante, alterando uma letra. Após consulta, verificou-se que a motocicleta havia sido furtada no mesmo dia. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia e o homem conduzido deverá responder por receptação.

Já em Itapira, também na noite de quinta-feira (18), a PM atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Barão Ataliba Nogueira. Um homem teria ameaçado sua mãe com duas facas e a perseguido até uma praça. Ele foi localizado em patrulhamento, portando as armas brancas presas à cintura. O indivíduo, de 37 anos, foi preso e as facas apreendidas.

Na madrugada de sexta-feira (19), em Mogi Guaçu, policiais em patrulhamento no Jardim Santa Terezinha abordaram um veículo com dois ocupantes. Durante a vistoria, foi encontrado um revólver calibre .32 com cinco munições. Um dos homens assumiu a propriedade da arma. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso e a arma foi apreendida.

As ações reforçam o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção da comunidade.

Fotos: Divulgação/PM