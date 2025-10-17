Polícia apura morte súbita de homem de 46 anos em Jaguariúna

Caso foi registrado como morte suspeita e exames necroscópico e toxicológico foram requisitados pelo delegado de plantão

A Delegacia de Polícia de Jaguariúna investiga a morte súbita de um homem de 46 anos ocorrida na madrugada desta sexta-feira, 17 de outubro. O caso foi registrado como morte suspeita, após a vítima passar mal e ser levada ainda consciente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde veio a óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia ingerido bebida alcoólica momentos antes de apresentar o mal-estar. Segundo relato da irmã à Polícia Civil, ele tinha o hábito de consumir álcool com frequência, mas não apresentava histórico conhecido de problemas de saúde e nunca havia passado mal em situações anteriores.

O médico responsável pelo atendimento indicou, inicialmente, o campo de “morte natural” na documentação. No entanto, diante das informações prestadas pela família e da ausência de causa determinante aparente, o delegado de plantão classificou o caso como “morte suspeita” e solicitou a realização de exames necroscópico e toxicológico junto ao Instituto Médico Legal (IML).

A medida segue as normas previstas nas portarias da Polícia Civil para casos de óbitos sem assistência médica direta e sem diagnóstico evidente, especialmente quando ocorrem fora do ambiente domiciliar. A apuração também considera recentes alertas sobre o uso de substâncias tóxicas, como metanol, em bebidas alcoólicas de procedência duvidosa.

O caso segue sob investigação.