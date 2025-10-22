Polícia Militar apreende drogas e materiais do tráfico em Jaguariúna

Adolescente de 16 anos foi detido após tentar fugir pelo telhado; celulares e anotações também foram localizados em imóvel no bairro Nassif

Na tarde de terça-feira (21), a Polícia Militar realizou uma apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro Nassif, em Jaguariúna. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo, quando os policiais avistaram um indivíduo carregando uma bolsa e que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir pulando telhados das residências.

O suspeito foi acompanhado pelos policiais e abordado no quintal da última casa da rua. Durante a identificação, foi constatado que se tratava de um adolescente de 16 anos. Com ele foram encontrados entorpecentes e dois telefones celulares.

Na sequência, os policiais realizaram diligências na residência onde o jovem foi abordado. No local, localizaram outro celular e um caderno com diversas anotações relacionadas à atividade do tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna. O material foi apreendido e o adolescente infrator, após os procedimentos legais, foi liberado.