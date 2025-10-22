Polícia Militar apreende drogas e prende procurado pela Justiça em Jaguariúna

Ocorrências foram registradas durante patrulhamento nesta terça-feira (21) nos bairros Nassif e Roseira de Baixo

A Polícia Militar de Jaguariúna realizou duas ações distintas na terça-feira (21) que resultaram na apreensão de drogas e na prisão de um homem procurado pela Justiça. As ocorrências aconteceram durante patrulhamento preventivo nos bairros Nassif e Roseira de Baixo.

No período da tarde, durante rondas pelo bairro Nassif, os policiais avistaram um indivíduo com uma bolsa. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu pelos telhados das casas, sendo abordado no quintal do último imóvel da rua. Constatou-se que se tratava de um adolescente de 16 anos, com quem foram encontradas porções de drogas e dois telefones celulares.

Em diligência no interior da residência, os policiais localizaram ainda mais um celular e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o material foi apreendido. O adolescente foi liberado após os procedimentos legais.

Já pela manhã, no bairro Roseira de Baixo, a equipe abordou um indivíduo que demonstrou inquietação ao avistar a viatura. Inicialmente, a consulta criminal não indicou pendências. No entanto, devido ao comportamento nervoso do suspeito, os policiais realizaram nova verificação por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão, constatando que ele era procurado por crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.