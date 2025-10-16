Polícia Militar apreende mais de 32 kg de drogas em área de mata em Americana

Ação da Força Tática e ROCAM do 19° BPM/I ocorreu após denúncia anônima; materiais estavam enterrados em tambores plásticos

Na noite de quarta-feira, 15 de outubro, equipes da Força Tática e da ROCAM do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizaram uma grande apreensão de drogas em uma área de mata localizada nos fundos da comunidade conhecida como Favela do Zincão, em Americana.

A operação teve início após uma denúncia anônima indicando que grande quantidade de entorpecentes estaria escondida no local. As equipes se dirigiram à região e, após incursão por trilhas em meio à vegetação densa, dois indivíduos foram avistados, mas conseguiram fugir ao perceber a presença policial.

Durante a varredura, foram localizados três tambores plásticos enterrados contendo grande quantidade de drogas e apetrechos para preparo e embalagem de entorpecentes. No total, foram apreendidos 32,756 kg de drogas, entre crack, cocaína e maconha, além de embalagens, balança de precisão, faca, coldre de pistola, mochilas, galões e um kit com sementes de maconha.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Americana. O delegado de plantão determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência e a formal apreensão dos entorpecentes. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região.