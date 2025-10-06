Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Jaguariúna

Homem com mandado de prisão por pensão alimentícia foi detido durante patrulhamento no domingo (5)

Durante patrulhamento realizado na manhã de domingo (5), uma equipe da Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça em Jaguariúna. A abordagem ocorreu após os policiais notarem um indivíduo em atitude suspeita e optarem pela verificação de seus dados.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o abordado. A princípio, uma consulta via COPOM apontou apenas antecedentes criminais, sem pendências judiciais em aberto. No entanto, devido ao comportamento nervoso do homem, os policiais realizaram uma nova consulta, desta vez no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Foi então que se constatou um mandado de prisão civil em aberto por pensão alimentícia. Informado sobre a ordem judicial vigente, o homem foi conduzido ao Distrito Policial de Jaguariúna, onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência e determinou o cumprimento do mandado.

O capturado permaneceu à disposição da Justiça.