Polícia Militar descobre fábrica clandestina de bebidas adulteradas em Hortolândia

Imóvel no Jardim São Bento abrigava estrutura irregular com risco à saúde pública; dois suspeitos foram detidos

Uma operação da Polícia Militar resultou na descoberta de uma fábrica clandestina de bebidas adulteradas em Hortolândia (SP), nesta sexta-feira (10). A ação aconteceu em um imóvel no bairro Jardim São Bento, onde foram encontrados equipamentos utilizados para a produção e o envase irregular de bebidas alcoólicas. Dois homens foram detidos no local.

Segundo a corporação, o ambiente apresentava condições inadequadas de higiene e segurança, funcionando sem qualquer autorização sanitária. Foram localizados diversos maquinários, além de centenas de garrafas já lacradas e prontas para serem distribuídas em comércios da Região Metropolitana de Campinas, especialmente bares e pontos de venda informais.

As autoridades alertam que produtos fabricados de forma clandestina, sem controle de qualidade, podem conter substâncias tóxicas e oferecem graves riscos à saúde. Casos semelhantes já provocaram internações e mortes em outras cidades paulistas.

Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia de Hortolândia, onde prestaram depoimento. A perícia técnica recolheu amostras das bebidas e materiais para análise laboratorial. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar os crimes de falsificação, corrupção e adulteração de produtos alimentícios, conforme previsto no artigo 272 do Código Penal.

Nos últimos meses, ações semelhantes foram realizadas em outras cidades da RMC, com apreensões de rótulos falsificados, álcool industrial e equipamentos ilegais. A Secretaria de Saúde de Hortolândia reforça que consumidores devem verificar sempre a procedência das bebidas antes da compra.

Denúncias sobre atividades suspeitas podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia 181.

Fonte: Portal de Hortolândia