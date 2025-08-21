Polícia Militar e Polícia Federal desmantelam fábrica clandestina de armas em Americana

Operação conjunta apreende peças para montagem de 40 fuzis AR-15 e prende envolvidos em esquema ligado a facções criminosas

Uma operação conjunta entre o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e a Polícia Federal desarticulou, nesta terça-feira (19), uma fábrica clandestina de armas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O esquema era voltado à fabricação de armamento de uso restrito, com destino a facções criminosas atuantes em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A ação foi desencadeada após levantamento de inteligência, quando equipes policiais identificaram dois veículos suspeitos na Rua Campinas, no bairro Novo Mundo, em Americana. Na abordagem, foram encontradas diversas peças de armamento.

Os ocupantes revelaram que participavam da fabricação de componentes de armas de fogo e que levavam o material para acabamento. Com base nas informações repassadas, os agentes localizaram um depósito onde havia peças suficientes para montagem de 40 fuzis modelo AR-15, já em fase final de produção.

Na sequência, outro endereço em Santa Bárbara d’Oeste foi indicado pelos envolvidos. No local, foram apreendidos maquinários, ferramentas e moldes usados na fabricação clandestina das armas.

A Polícia Federal foi acionada, realizou perícia técnica e conduziu os presos à Delegacia da PF em Campinas, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante com base no Art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Os indivíduos permanecem à disposição da Justiça.