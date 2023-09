Polícia Militar prende dois suspeitos na morte de mulher em Santo Antonio de Posse; terceiro homem está foragido

Reportagem: Susi Baião

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira, dois homens suspeitos de estarem envolvidos na morte de Michele Soatto, de 41 anos, que ocorreu na tarde de ontem em Santo Antonio de Posse.

Os suspeitos foram localizados em um imóvel no bairro Monte Santo e foram encaminhados à delegacia local para prestar depoimento. Segundo informações da Guarda Municipal, os detidos confessaram a participação no crime. No entanto, um terceiro homem, apontado como o mandante do crime, encontra-se foragido. As autoridades chegaram até os suspeitos por meio de uma denúncia anônima.

Inicialmente, surgiu a informação de que o terceiro suspeito mantinha um relacionamento com uma das filhas da vítima. No entanto, a Polícia Civil continua apurando essa denúncia para confirmar a sua veracidade.

Michele Soatto era uma figura conhecida na região, sendo proprietário do estabelecimento “Rancho da Michele”, frequentemente utilizado para a realização de eventos e encontros familiares. O trágico incidente ocorreu quando Michele estava em sua propriedade.

O crime aconteceu por volta das 17h45, quando um homem chegou ao local, se aproximou da janela onde Michele estava e anunciou um assalto. O criminoso, disparou um tiro que atingiu a região do pescoço da vítima.

Uma ambulância foi acionada, mas infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Segundo informações da corporação policial, os dois suspeitos presos são indivíduos condenados beneficiados pela saída temporária dos presídios, uma medida que visa a ressocialização dos detentos.

O caso foi registrado como latrocínio, caracterizado pela combinação de roubo e homicídio, e as autoridades continuam em busca do terceiro suspeito foragido.

O sepultamento de Michele será realizado neste sábado, às 9h, no Cemitério Municipal de Santo Antonio de Posse. Ela deixa três filhas e netos.

Este é o segundo caso de latrocínio registrado na cidade. No início do mês um jovem de 26 anos, foi morto por dois homens após ter seu veículo roubado. Moradores estão assustados com a violência.