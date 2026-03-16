Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Jaguariúna

Suspeito foi localizado sobre o telhado de uma residência no bairro Miguel Martini com diversas porções de entorpecentes

Na madrugada desta segunda-feira, 16 de março, policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Miguel Martini, em Jaguariúna.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram um indivíduo sobre o telhado de uma residência portando uma bolsa transversal. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e pulou para o imóvel vizinho.

Os policiais fizeram contato com a moradora da residência, que autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, o homem foi localizado e abordado.

Na bolsa que ele carregava foram encontradas 42 porções de maconha, 25 microtubos contendo cocaína, 26 porções de dry, derivado da maconha, 17 porções de crack e R$ 45 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator permaneceu preso e todo o material foi apreendido.

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