Polícia Militar prende homem por violência doméstica, ameaça e posse irregular de arma em Mogi Guaçu

Ocorrência envolveu incêndio em residência no Jardim Zaniboni II; esposa e filha foram ameaçadas e estão sob proteção da DDM

Na manhã desta quarta-feira (8), a Polícia Militar prendeu um homem de 67 anos por violência doméstica, ameaça e posse irregular de arma de fogo em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada no Jardim Zaniboni II, onde o suspeito provocou um incêndio em sua própria residência após um desentendimento familiar.

De acordo com informações da PM, as equipes foram acionadas para atender a um chamado de violência doméstica e incêndio. No local, o Corpo de Bombeiros já estava em contato com o morador, que demonstrava resistência em colaborar. Diante da situação, policiais e bombeiros precisaram transpor o muro da casa para conter o homem e realizar a varredura do imóvel.

Durante a inspeção, foram constatados danos materiais significativos, incluindo móveis e eletrodomésticos quebrados e parcialmente incendiados. Não havia focos de fogo ativos nem danos estruturais à residência. Segundo relato do próprio morador, ele teria iniciado o incêndio em razão de um desentendimento com sua esposa e filha, afirmando ainda ser dependente químico.

Familiares informaram à Polícia Militar que mãe e filha, de 64 e 26 anos, respectivamente, já haviam sido vítimas de violência doméstica anteriormente e que, nesta data, foram ameaçadas de morte com uma arma de fogo. O agressor também teria feito outras ameaças usando uma arma branca.

As vítimas procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde aguardaram atendimento. Durante as diligências no imóvel, os policiais encontraram uma carabina calibre .22, uma foice e uma atiradeira artesanal, que foram apreendidas.

O homem, em estado de nervosismo e com histórico de problemas de saúde, foi inicialmente atendido por uma equipe do SAMU e, em seguida, conduzido à DDM, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso, e todos os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia.