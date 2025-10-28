Polícia Militar prende procurado por homicídio em Jaguariúna
Homem foi localizado após denúncia de ameaça feita à ex-companheira; ele era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio
Na noite de segunda-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, no município de Jaguariúna.
Os policiais foram acionados após uma mulher relatar que estava sendo ameaçada por seu ex-companheiro por meio de mensagens enviadas por aplicativo. Ela informou ainda que o autor das ameaças era procurado pela Justiça e indicou o local onde ele estaria residindo, na região da Chácara Barreiro.
Durante as diligências, os policiais realizaram contato com vizinhos, que apontaram a residência exata do suspeito. Ao ser abordado, o homem confirmou sua identidade e teve a situação de procurado confirmada pelos sistemas de segurança.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.