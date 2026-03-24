Polícia Militar registra duas ocorrências na madrugada de terça-feira em Jaguariúna

Casos envolveram ameaça com simulacro e captura de procurado pela Justiça em pontos distintos da cidade

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências distintas na madrugada desta terça-feira, 24, em Jaguariúna, envolvendo ameaça, lesão corporal e captura de um indivíduo procurado pela Justiça.

A primeira ocorrência foi registrada na região central da cidade, após acionamento via COPOM para atendimento de uma desinteligência entre envolvidos. Havia a informação de que um dos indivíduos estaria em posse de uma arma de airsoft.

No local, os policiais abordaram um homem com sangramento no rosto e comportamento alterado. Durante a ação, ele dispensou uma bolsa, onde foram localizados um canivete e um simulacro de arma de fogo. Outro envolvido também foi encontrado com ferimentos e relatou ter sido ameaçado e agredido.

As partes foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, conduzidas à delegacia. A ocorrência foi registrada como ameaça e lesão corporal.

Já a segunda ocorrência aconteceu por volta das 00h14, na Rodovia João Beira, nas proximidades do cemitério municipal. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem que demonstrou atitude suspeita ao mudar repentinamente de direção ao perceber a presença da viatura.

Na consulta aos sistemas policiais, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação, com validade até 2028. O indivíduo foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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