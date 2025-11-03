Polícias apreendem 168 toneladas de drogas e 10,5 mil armas em 9 meses em SP

Mais de 165 mil infratores foram presos ou apreendidos no estado

Entre janeiro e setembro deste ano, o estado de São Paulo registrou a apreensão de mais de 168 toneladas de drogas, aumento de 13,4% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram apreendidas 148,3 toneladas.

O número de armas de fogo ilegais retiradas das ruas também cresceu, passando de 10.542 em 2024 para 10.552 neste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No mesmo período, as forças de segurança prenderam e apreenderam 165.786 infratores — sendo 101.202 em flagrante e o restante por mandado judicial.

Prejuízo ao crime organizado

A maior apreensão de drogas do ano ocorreu em fevereiro, quando a Polícia Militar Rodoviária interceptou um caminhão que transportava mais de nove toneladas de maconha em Porangaba, interior paulista. O prejuízo estimado ao crime organizado, somente nessa ação, chega a R$ 13 milhões.

Em maio, a Polícia Civil apreendeu 7,2 toneladas da mesma droga na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. O entorpecente seria levado ao Porto de Santos.

Mais recentemente, em setembro, outra carga, com oito toneladas de maconha, foi apreendida em Adamantina.

A apreensão de armas também representa grande impacto para o crime organizado.

Um dos casos de destaque ocorreu em agosto, quando uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Ministério Público resultou na apreensão de 183 armas, entre fuzis, pistolas, revólveres, carabinas e espingardas.

O alvo principal foi um homem suspeito de fornecer armas e certificados de registro falsos a uma organização criminosa. Segundo as investigações, o pai do suspeito está preso pelo mesmo crime, e o filho teria dado continuidade ao esquema.

Fonte Agência SP