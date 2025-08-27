Polo Astronômico de Amparo conta com programa personalizado para atender escolas

Visitas pré-agendadas oferecem atividades exclusivas para estudantes e professores de instituições públicas e privadas; observação do Sol através de telescópios de última geração e sessões no Planetário Digital fazem parte da programação

Com a volta às aulas, o Polo Astronômico de Amparo, no interior de São Paulo, retoma os atendimentos exclusivos para escolas de todo o Brasil. O programa de atividades tem duração aproximada de 2h50 nos períodos da manhã, tarde e noite. Valores e agendamento das visitas estão disponíveis através dos telefones (19) 9.9295-9586 (WhatsApp), (19) 9.9412-1902 ou (19) 3326-8264. Escolas públicas têm 20% de desconto no valor do ingresso. Mais informações são encontradas no site oficial www.poloastronomicoamparo.com.br.

Com uma estrutura única e diferenciada, o complexo é considerado referência para que alunos e professores possam desenvolver conhecimentos e viver experiências em aulas sobre temas fundamentais sobre Astronomia.

As atividades atendem às necessidades e interesses escolares e procura contemplar os parâmetros curriculares nacional para os ensinos fundamental e médio (PCNEF, PCNEM, PCN+), assim como as propostas curriculares estaduais (PCEs). O atendimento é feito por professores experientes e alto de nível de capacitação.

Observação do Sol é destaque no programa escolar

Nas visitas escolares destaca-se a observação do Sol, que pode ser feita através de quatro telescópios de alta tecnologia e devidamente preparados. O astro atravessa no momento seu período de máxima atividade, o que acontece a cada 11 anos.

Quando isso ocorre é possível ver diferentes e interessantes tipos de fenômenos em suas camadas externas, como manchas e erupções solares, proeminências e filamentos. Essa “agitação” é provocada pela força magnética e o calor vindo das regiões internas do astro. Além da observação, os alunos participam de uma sessão especial no moderno Planetário, onde conhecem detalhes das atividades do Sol.

Desde a criação do projeto escolar, o Polo Astronômico de Amparo prima pela eficiência do programa. Oferece atendimento personalizado e exclusivo para uma única instituição por período, com flexibilidade de agendamento e conteúdo didático especialmente criado por profissionais da área.

O complexo fica em um ponto estratégico do estado, próximo à Serra da Mantiqueira, e conta com equipamentos de última geração. Sua localização permite excelente condição para a observação do céu.

A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”. A lei veta a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades.

O Polo Astronômico está a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho.

Complexo é modelo na divulgação da astronomia

O Polo Astronômico de Amparo, cidade a 68km de Campinas e a 120 de São Paulo, completa 10 anos de atividades em 2025 e é considerado modelo na divulgação da astronomia. Nos últimos meses passou por reformas para melhorar ainda mais sua infraestrutura e qualidade de atendimento.

Além disso, conta com equipamentos modernos que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, como aglomerações de estrelas, planetas, o Sol, e a Lua, satélite natural da Terra. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e no Brasil aberto para a visitação pública. As sessões ocorrem todos os sábados, das 19h às 23h.

Desde 2024, o complexo recebeu novos telescópios refletores e refratores para a observação dos astros, o que permite aos visitantes uma experiência mais completa. O espaço ainda conta em suas instalações com um moderno Planetário Digital, com ampla sala de projeções. O local, montado em um domo de oito metros, é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.

Serviço

Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações e ingressos – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefones – (19) 9.9412-1902 e (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586