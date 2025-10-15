Posse abre inscrições para o Módulo 1 do Curso de Informática Básica

Curso gratuito será realizado na Secretaria de Desenvolvimento Social e tem início previsto para o dia 22 de outubro

A Prefeitura Municipal de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, abriu nesta terça-feira, 14, as inscrições para o Módulo 1 do Curso de Informática Básica, que será ministrado pela professora Margarete Bonfim. Com início previsto para 22 de outubro, o curso oferece conhecimentos introdutórios em Informática, promovendo inclusão digital e ampliando oportunidades no mercado de trabalho. As aulas serão realizadas na própria Secretaria de Desenvolvimento Social e terão duração de três meses.

Em setembro, 45 moradores concluíram o Módulo 1, demonstrando a continuidade e o sucesso das ações de capacitação promovidas pelo município. Para esta nova edição, as turmas acontecerão às quartas e quintas-feiras, em diferentes horários, garantindo flexibilidade para os participantes.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades de aprendizado para todos os moradores, promovendo inclusão digital e ajudando cada vez mais pessoas a se qualificarem para o mercado de trabalho”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez.

Podem se inscrever moradores a partir de 12 anos, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.