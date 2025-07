Posse passa a contar com atendimento de proctologista no Ambulatório de Especialidades Médicas

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passará a oferecer, a partir do próximo dia 15 de julho, atendimento com médico proctologista pelo SUS. Os atendimentos serão realizados de forma quinzenal, no Ambulatório Municipal de Especialidades, pelo Dr. Alexandre Herculano Pena.

Até então, pacientes com necessidade de atendimento proctológico precisavam ser encaminhados para cidades da região, como Campinas, Amparo ou Jundiaí, o que gerava deslocamentos e aumentava o tempo de espera.

O médico já é responsável pelo acompanhamento e pela realização de procedimentos especializados dos moradores, feitos em outro município, como colonoscopia, mucosectomia e polipectomia — essenciais para o diagnóstico e tratamento de doenças que acometem a parte final do sistema digestivo.

“Sabemos da dificuldade que muitos pacientes enfrentavam para conseguir esse tipo de atendimento fora da cidade. Poder oferecer esse serviço aqui em Santo Antônio de Posse representa mais dignidade, acesso e cuidado com a nossa população”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima.

Os atendimentos com o proctologista serão realizados mediante encaminhamento pelas unidades básicas de saúde, após avaliação médica.