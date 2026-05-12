Posse se une ao Governo de São Paulo no fortalecimento da rede de proteção às mulheres

A primeira-dama de Santo Antônio de Posse, Silvana Pinck Cortez, participou nesta terça-feira, 12 de maio, do encontro “SP por Todas Mais Seguras”, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, na capital paulista. A cerimônia reuniu autoridades estaduais e municipais e marcou o anúncio de novas medidas para ampliar a rede de proteção e apoio às mulheres.

O evento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas, e da comandante-geral da Polícia Militar, Glauce Anselmo Cavalli, que incentivaram os municípios a fortalecerem as ações de acolhimento, orientação e segurança às mulheres.

“Vocês conhecem de perto a realidade de cada cidade, escutam as famílias e acompanham as necessidades do dia a dia. Por isso, têm um papel essencial em levar adiante cada canal de escuta, cada política pública e cada oportunidade de acolhimento e proteção”, afirmou Cristiane Freitas.

Durante o encontro, também foram apresentadas ações do Governo de São Paulo voltadas à proteção das mulheres e à promoção da autonomia profissional e financeira em todo o estado.

As iniciativas ampliam o acesso à rede de atendimento, prevenção e enfrentamento à violência, aos cuidados de saúde e às oportunidades de qualificação profissional, geração de renda e autonomia financeira.

Outro tema abordado foi a possibilidade de adesão dos municípios às atas de registro de preços da Secretaria da Segurança Pública para facilitar a aquisição de veículos, equipamentos e tecnologias destinados às guardas municipais. Entre os itens disponíveis estão viaturas, motocicletas, drones, coletes balísticos, bases móveis, kits de primeiros socorros, EPIs e equipamentos não letais.

Para a primeira-dama de Santo Antônio de Posse, Silvana Pinck Cortez, a participação no evento reforça a importância da união entre Estado e municípios no fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres.

“Foi um encontro importante para conhecer novas ações e iniciativas voltadas à proteção das mulheres. Santo Antônio de Posse também receberá em breve a Sala Lilás, ampliando a rede de acolhimento, apoio e atendimento às mulheres do município”, destacou.

Entre as medidas anunciadas pelo programa “SP por Todas Mais Seguras” está a criação da Patrulha Mulher Segura, primeira estrutura de ronda da Polícia Militar voltada exclusivamente à proteção das mulheres no Estado de São Paulo. As equipes atuarão de forma preventiva e ostensiva no acompanhamento de ocorrências relacionadas à violência doméstica.

O pacote também inclui a criação do Espaço Lilás em 40 unidades da Polícia Militar em todo o estado. Os espaços serão destinados ao acolhimento, orientação e acompanhamento contínuo de mulheres vítimas de violência doméstica.

Outra iniciativa apresentada foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo SP Mulher Segura, que passa a contar com cadastro de contatos de emergência, mapa integrado com serviços da rede de proteção e ampliação do botão do pânico para mulheres com medida protetiva, possibilitando resposta mais rápida das forças de segurança.