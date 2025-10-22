Posse sedia evento da ONU-Habitat a fim de aprimorar políticas públicas voltadas à causa animal

Organizado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Animais, Santo Antônio de Posse sedia, no próximo dia 29 de outubro, o evento “Art. 182 da CF/88: Construindo Cidades Sustentáveis para Todos”, em parceria inédita com a ONU-Habitat, dentro do Circuito Urbano 2025. O encontro acontece na Câmara Municipal, das 9h às 13h, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

A participação de Santo Antônio de Posse no evento reforça o desejo do município em aprimorar suas práticas voltadas à causa animal, reconhecendo que ainda há muito a avançar. O debate abordará temas ligados à saúde única, bem-estar animal e justiça socioambiental, reforçando a importância de políticas públicas voltadas ao manejo ético de cães e gatos e à atuação conjunta entre poder público e sociedade civil.

Nos últimos anos, o município vem construindo esse caminho por meio de ações como a Lei de Castração (2005) e a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Animais (2021).

Em 2024, foi inaugurado o primeiro Centro de Castração do município, um marco importante, já que até então os procedimentos eram realizados em outras cidades. Ainda este ano, o Centro será transferido para um endereço mais central, ampliando o acesso da população ao serviço. Além disso, o município se prepara para iniciar a microchipagem de cães e gatos, etapa essencial para o controle populacional e a identificação responsável dos animais. Também em 2025, foi instituído o Fundo Municipal da Causa Animal.

Além de representantes do conselho municipal e autoridades locais, o evento contará com a presença virtual da Elly Hiby, Diretora da Coalizão Internacional de Gestão de Animais de Companhia (ICAM) e consultora independente, doutora pela Universidade de Bristol (2004), e da médica-veterinária e diretora estadual de Bem-estar Animal, Rebecca Politti.