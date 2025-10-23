PRAÇA DA VILA GUILHERME RECEBE ‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ NESTE SÁBADO

O programa Jaguariúna Solidária será realizado neste sábado, dia 25 de outubro, na Praça Celso Ataliba de Moraes, na Vila Guilherme. Os moradores do bairro serão atendidos das 9h às 12h e a criançada mais uma vez vai poder se deliciar com a distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca.

A ação conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna.

O Jaguariúna Solidária oferece gratuitamente roupas, calçados e acessórios para famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

O objetivo aproximar a comunidade e reforçar os laços de solidariedade entre os moradores, fortalecendo a rede de apoio social do município.