Prefeito Hamilton, Presidente da Câmara Dr. José Carlos e vereadores Claudinho Cassiani, Patrícia Pedroso, Nenê do Pirajá e Jedson Panegassi estiveram visitando o Horto Florestal

A Associação Mata Ciliar ocupou por mais de 30 anos uma área localizada no bairro Vale Verde, onde funcionava o Horto Florestal, porém o contrato venceu no ano de 2019, e a partir deste momento a Prefeitura de Pedreira solicitou a devolução da mesma a ONG, inclusive oferecendo novos locais, que foram recusados pela Mata Ciliar.

No sábado, 09 de janeiro, o prefeito Hamilton Bernardes Junior, o presidente da Câmara Dr. José Carlos de Oliveira, e os vereadores Claudinho Cassiani, Patrícia Pedroso, Nenê do Pirajá e Jedson Panegassi, estiveram visitando o Horto e constataram o total abandono da área. “Infelizmente a Mata Ciliar não deu a atenção necessária ao local, que se tornou um ponto de venda e consumo de drogas e prostituição, inclusive incomodando muito os moradores vizinhos. Vamos em breve construir o Centro de Equoterapia do NAECAP que atenderá crianças e adolescentes com até 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses, que possuem Transtorno do Espectro do Autismo, e quaisquer outras deficiências ou transtornos de desenvolvimento social, educacional ou intelectual”, destacou na oportunidade o prefeito Hamilton Bernardes.

O vereador e presidente da Câmara Dr. José Carlos de Oliveira, enfatizou que os vereadores percorreram toda a área do Horto e infelizmente encontraram muitos pinos de drogas, garrafas de bebidas e puderam observar a degradação do local. “Existem sim mudas de árvores, porém uma área como está, localizada em uma região central, tem que ser mais bem aproveitada, vamos sugerir ao prefeito que instale aqui além do Centro de Equoterapia, um projeto que contemple a população”, destacou.

Ainda segundo os vereadores Claudinho Cassiani, Nenê do Pirajá, Patrícia Pedroso e Jedson Panegassi, muitos moradores entraram em contato e afirmaram que o movimento no local é intenso, inclusive chegando a incomodar a tranquilidade. “Os moradores nos disseram que pessoas e motociclistas adentravam ao local após a saída dos funcionários para consumir drogas e fazer bagunça, isso não pode acontecer, o Poder Público deve tomar conta desta área e aqui instalar importantes projetos, mantendo a Mata Nativa que é de extrema importância, estaremos agendando outro encontro para discutir com o Executivo quais projetos podem contemplar está área”, concluíram os vereadores.

Na segunda-feira, dia 11, a Polícia Civil de Pedreira aprendeu um quilo de drogas, entre maconha, cocaína e crack, na área do Horto Florestal. Segundo informou o Setor de Investigações Gerais (SIG), um homem fugiu pela mata ao perceber a aproximação dos policiais. A ação aconteceu por volta das 13h40. A Polícia Civil destacou que o local tem sido frequentemente monitorado e na segunda-feira, o setor de inteligência da SIG tinha a informação de que certa quantidade de entorpecente seria recolhida. Toda a droga foi recolhida a Delegacia de Polícia de Pedreira.

A Associação Mata Ciliar tinha até o domingo, 10 de janeiro, para deixar a área, porém, o prefeito Hamilton e os vereadores durante a visita concordaram em ampliar este prazo em mais 15 dias.