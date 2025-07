Prefeito Ricardo Cortez firma cooperação internacional com cidade chinesa durante evento de lançamento da revista City For Winners

Durante o evento de lançamento da edição especial da revista City For Winners, realizado na manhã desta quarta-feira, 23 de julho, na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, o prefeito Ricardo Cortez assinou uma carta-convite oficial destinada à Câmara de Comércio de Yuzhu, da cidade de Guangzhou, na China.

O documento convida formalmente uma delegação chinesa a visitar o município no mês de setembro, com o objetivo de promover o intercâmbio bilateral e estreitar os laços de amizade e cooperação entre as duas cidades. A assinatura foi realizada com a presença do Dr. Tak Chung Wu, presidente do Instituto Ásia de Desenvolvimento Econômico de Negócios, entidade responsável por articular a aproximação entre instituições brasileiras e chinesas.

A iniciativa visa fortalecer as relações internacionais e a geração de oportunidades para a população. Logo no início de seu mandato, o prefeito firmou uma parceria que garantiu a instalação de uma siderúrgica chinesa em Santo Antônio de Posse — a Haixin, empreendimento que será inaugurado nos próximos meses e tem previsão de gerar até 150 novos empregos diretos.

Para o prefeito Ricardo Cortez, o momento representa um avanço estratégico para o futuro da cidade. “Estamos iniciando uma relação internacional que pode render frutos importantes para a Posse. Nosso objetivo é atrair investimentos, gerar empregos e criar oportunidades para a nossa população. Temos uma localização privilegiada as margens de uma das principais rodovias do país, e toda a infraestrutura necessária. Esse é apenas o começo de uma nova fase de crescimento e visibilidade para o nosso município.”

Segundo o prefeito, a assinatura da carta-convite durante o lançamento da revista reforça ainda a proposta de apresentar Santo Antônio de Posse como uma cidade estratégica, conectada com o mundo e aberta a novas parcerias que impulsionem seu desenvolvimento econômico e social.