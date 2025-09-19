PREFEITURA ADOTARÁ AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NOS DIAS DO RODEIO DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna preparou um esquema especial de Saúde e Segurança Pública para o Jaguariúna Rodeo Festival, que começa nesta sexta-feira, 19 de setembro, e deve atrair milhares de pessoas ao município.

Neste ano, a Guarda Municipal de Jaguariúna contará com importantes novidades: serão utilizadas câmeras de reconhecimento facial, capazes de identificar pessoas com pendências judiciais ou procuradas pela Justiça, que poderão ser detidas no local. Os equipamentos estarão integrados ao sistema Muralha Paulista, que usa tecnologia eletrônica para monitorar e controlar o fluxo de veículos e pessoas no Estado.

Além disso, a segurança terá o reforço das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Campinas, ampliando a cobertura e garantindo mais tranquilidade ao público.

A área da saúde também terá atenção especial. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, promoverá ações de prevenção com a distribuição de preservativos e orientações sobre HIV, AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A Vigilância Sanitária também estará presente em todos os dias do evento, fiscalizando a comercialização de alimentos e bebidas, para assegurar a saúde da população.

Para dar suporte ao grande público esperado, a Prefeitura também preparou um reforço no atendimento médico do Hospital Municipal e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que estarão em prontidão durante todos os dias da festa.

“O conjunto das medidas tem como objetivo garantir que o Jaguariúna Rodeo Festival seja um evento seguro, saudável e organizado, reforçando o compromisso da Prefeitura com moradores, visitantes e também com os animais envolvidos na programação”, informa a Prefeitura.

Foto: Thiago Carvalho