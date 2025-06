Prefeitura conclui pavimentação da Rua João Venturini, acesso ao bairro Ressaca

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse concluiu a pavimentação asfáltica da Rua João Venturini, importante via de acesso ao bairro Ressaca. A obra representa um investimento importante na infraestrutura da cidade e faz parte do compromisso da administração municipal em melhorar a mobilidade urbana e a qualidade das vias públicas.

Com recursos estaduais no valor de R$ 989.890,00, a intervenção contemplou a pavimentação de uma área de 4.806 metros quadrados, em um trecho de 568 metros de extensão, além do recapeamento asfáltico de outros 3.680,70 metros quadrados, ao longo de 438 metros. A execução envolveu etapas como a fresagem do pavimento antigo, preparação da base e aplicação de nova camada de asfalto, garantindo mais durabilidade, segurança e conforto para quem trafega pela via.

Dentro do escopo da obra, a Prefeitura também realizará a implantação de lombadas e a sinalização da via, com pintura de solo e instalação de placas, promovendo mais segurança e organização no trânsito.

Além disso, a Prefeitura já estuda um projeto para a implantação futura de uma ciclovia na Rua João Venturini, buscando ampliar as opções de mobilidade e incentivar o uso de meios de transporte sustentáveis na cidade.