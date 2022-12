Prefeitura de Amparo garante transporte gratuito em dias de Parada de Natal

_Medida vale para os dias 17 e 23 de dezembro_

A Prefeitura da Estância de Amparo fornecerá transporte gratuito nos

dias 17 e 23 de dezembro para a Parada de Natal. O Projeto de Lei do

Executivo que determina gratuidade no transporte público foi aprovado

na terça-feira, 12, pela Câmara de Vereadores de Amparo. A medida

vale para os dias em que ocorre a parada Natalina, na avenida Bernardino

de Campos, e visa proporcionar o acesso ao lazer e cultura, sobretudo

às famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Serão disponibilizadas de forma gratuita as linhas 0020, 0021, 0022 e

0023, que irão interligar os principais bairros do município à área

central, das 18h às 22h30.

A gratuidade é exclusiva para as linhas especiais de Natal.

A Linha 0020 terá saída à 18h e às 19h da rodoviária São Dimas. A

linha irá cruzar a Vila Silmara, SIlvestre e Santa Maria, até a

rodoviária.

Para voltar, a saída será às 21h30 e 22h30, da rodoviária, fazendo o

caminho inverso (Santa Marina, Silvestre e Vila Silmara).

A linha 0021 irá do Bairro São Dimas à rodoviária, direto. Os

horários para ida são 18h e 19h; para volta, da rodoviária ao bairro

São Dimas, das 21h30 e 22h30.

A linha 0022 sairá 18h e 19h de Três Pontes, via Planalto da Serra. A

volta será com saída da rodoviária às 21h30 e 22h30, direto.

A linha 0023 também terá os mesmos horários de ida e volta, e saíra

de Arcadas, passando pela Via Vale Verde e Marchiori. A volta da

rodoviária se mantém como às demais, 21h30 e 22h30, pela Via Verde

Vale e Marchiori.