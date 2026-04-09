Prefeitura de Jaguariúna abre inscrições para cursos gratuitos na área digital

Formações em mídias digitais e design gráfico começam em maio e são voltadas ao nível intermediário

A Prefeitura de Jaguariúna abre, na próxima segunda-feira, 13 de abril, as inscrições para o módulo intermediário de cursos gratuitos na área digital.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios e contempla formações em Produção de Mídias Digitais e Design Gráfico.

As aulas serão realizadas no período noturno, das 18h às 22h, sendo às quintas-feiras para o curso de mídias digitais e às sextas-feiras para design gráfico.

Os interessados têm até o dia 24 de abril para realizar a inscrição presencialmente na secretaria, apresentando o Cartão Cidadão. O atendimento ocorre em horário comercial.

A previsão é que as aulas tenham início nos dias 7 e 8 de maio, na Escola das Artes do Parque do Lago, onde os cursos serão ministrados.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, acompanhando as demandas do mercado e incentivando o desenvolvimento de habilidades na área digital.

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