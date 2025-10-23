PREFEITURA DE JAGUARIÚNA E CPFL RETIRAM EUCALIPTOS COM RISCO DE QUEDA NA JGR-353

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com a CPFL, realizou nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, a retirada de eucaliptos na estrada JGR-353. As árvores apresentavam risco iminente de queda e por isso tiveram de ser retiradas.

A intervenção foi um a ação conjunta entre as secretarias municipais de Obras e Serviços e de Mobilidade Urbana, com a ajuda da CPFL e da Defesa Civil Municipal.

De acordo com a Defesa Civil, as árvores estavam comprometidas estruturalmente e representavam perigo para motoristas e pedestres que transitam pela via.

Durante o trabalho, houve intervenção na via com o sistema pare e siga, o que evitou a interdição total do trânsito no local. A CPFL também participou da operação para garantir a integridade da rede elétrica que passa pela região.

Vídeo, edição e foto: Thiago Carvalho