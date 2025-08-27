PREFEITURA DE JAGUARIÚNA E SESI FIRMAM PARCERIA PARA INCENTIVO À LEITURA

Na tarde de hoje,26, nas dependências da Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou uma importante parceria com o SESI-SP para promover o hábito da leitura entre os alunos dos anos iniciais da rede municipal de ensino.

A iniciativa acontece através do Projeto “Para Ler e Crescer”, que prevê a entrega de livros literários a todos os 1.215 estudantes dos 1ºs e 2ºs anos.

O acervo entregue será destinado à leitura em casa, estimulando momentos de interação e aprendizado em família. Ao todo, cada aluno receberá três títulos selecionados pela equipe da Sesi-SP Editora, dentro de um box chamado “Malas Portam”, em conjunto com as áreas de Cultura e Educação da instituição. As obras fazem parte do catálogo oficial da Editora e foram especialmente escolhidas para contribuir com o desenvolvimento das crianças nesta etapa da escolarização.

Além da entrega dos livros, os professores da rede municipal também terão acesso a conteúdos de apoio no site do projeto. O material inclui sugestões de atividades lúdicas relacionadas às obras, ampliando as possibilidades de trabalho em sala de aula e fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.

A secretária municipal de Educação destacou que a parceria representa um investimento significativo na formação leitora das crianças. “O incentivo à leitura desde cedo é fundamental para a construção de conhecimento e para despertar o gosto pelos livros. Essa ação reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer oportunidades que envolvam tanto os alunos quanto suas famílias nesse processo”, afirmou.

Com a iniciativa, Jaguariúna dá mais um passo para tornar a leitura parte do cotidiano das crianças, fortalecendo o vínculo entre escola, família e comunidade.

Fotos: Thiago Carvalho