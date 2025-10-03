PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA EM NOVEMBRO A NOVA UBS BOM JARDIM

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá inaugurar em novembro a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bom Jardim. A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal em ampliar a rede de Atenção Primária à Saúde e garantir mais acesso e qualidade no atendimento à população.

No início deste ano, a Secretaria de Saúde realizou um diagnóstico detalhado da região. A partir desse levantamento, foi elaborado um planejamento estratégico para a implantação da unidade, que atenderá às necessidades específicas dos moradores do bairro e arredores.

A nova UBS contará com equipe multiprofissional e oferecerá uma série de serviços essenciais, incluindo:

Consultas médicas e de enfermagem

Acompanhamento pré-natal e infantil

Orientações em saúde e prevenção de doenças

Atendimento a demandas programadas e espontâneas

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a nova unidade representará um importante avanço no fortalecimento da atenção primária. “Com essa inauguração, Jaguariúna amplia o acesso da população aos serviços de Saúde, garantindo acolhimento e qualidade no atendimento”, destacou a pasta.

Foto: arquivo