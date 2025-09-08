PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INICIA NOVAS AÇÕES DE COMBATE A MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde e do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal (DSBEA), em parceria com a Guarda Municipal, iniciou na última sexta-feira, dia 5 de setembro, as primeiras averiguações de denúncias de maus-tratos a animais dentro do novo protocolo de atendimento implantado no município.

A ação é resultado de uma reunião multissetorial realizada em agosto, que definiu diretrizes para melhorar o fluxo de atendimento das denúncias — desde o recebimento pelos canais oficiais (156, 153 e aplicativo) até a verificação presencial nos endereços informados.

Na prática, as averiguações serão realizadas semanalmente, sempre com a presença de um médico-veterinário do DSBEA e da Guarda Municipal. As denúncias consideradas menos graves, que permitem agendamento, passam a ser atendidas dentro dessa nova rotina.

Já nos casos urgentes, em que há risco à vida do animal, o atendimento continua sendo realizado de forma imediata pela Guarda Municipal, pelo telefone 153. Maus-tratos a animais são crime previsto em legislações municipais, estaduais e federais.

Na primeira ação do novo protocolo, realizada na sexta, foram registradas oito ocorrências de maus-tratos em sete bairros diferentes da cidade.

A Prefeitura reforça que denúncias devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais: 156, 153 ou pelo aplicativo.

Foto: Thiago Carvalho