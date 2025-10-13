PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INICIA REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna iniciou nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, as obras de reforma do Velório Municipal. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços e têm como objetivo modernizar e aprimorar o espaço, garantindo mais conforto e acolhimento às famílias que utilizam o local.

Entre as melhorias previstas estão a troca do piso, pintura em geral, revitalização das salas, instalação de aparelhos de ar-condicionado e substituição do sistema de iluminação. As intervenções buscam não apenas renovar a estrutura física do prédio, mas também tornar o ambiente mais adequado e humanizado para o atendimento à população.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, durante o período da reforma o Velório funcionará normalmente, e os trabalhos serão executados de forma a minimizar eventuais transtornos. A previsão é de conclusão dos serviços em 40 dias.

A Prefeitura reforça que a iniciativa faz parte do programa de manutenção e revitalização dos prédios públicos de Jaguariúna, que tem como prioridade garantir melhores condições de uso e atendimento à comunidade.