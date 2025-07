PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INTENSIFICA AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO À FEBRE MACULOSA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta terça-feira,29, na UBS Tanquinho, ações intensificadas contra a Febre Maculosa. A mobilização inclui capacitação de profissionais de saúde e orientação à população sobre prevenção da doença, comum nesta época do ano.

Transmissível por carrapatos infectados, a Febre Maculosa pode causar febre alta, dores intensas e, em casos graves, levar à morte. Para reforçar o combate, equipes da Vigilância Epidemiológica e de Zoonoses ministrarão treinamentos para profissionais das UBS e da UPA sobre diagnóstico e manejo da doença.

A Secretaria de Saúde alerta para cuidados importantes ao circular por áreas com presença de carrapatos e capivaras, como o uso de roupas claras e compridas, calçados fechados com a calça por dentro, aplicação de repelente e revisão constante do corpo a cada três horas. Ao retornar de trilhas ou áreas de mata, o banho com bucha vegetal ajuda a remover carrapatos pequenos. Em caso de encontrar algum fixado na pele, a remoção deve ser feita com pinça, de forma cuidadosa e sem esmagar o animal.

Outro ponto importante é o controle ambiental: manter jardins com grama aparada, evitar acúmulo de folhas e não permitir que animais domésticos circulem em áreas com risco de infestação.

A Secretaria reforça que qualquer sintoma suspeito após contato com carrapatos exige atendimento médico imediato. A prevenção e o diagnóstico precoce são cruciais para salvar vidas.

Foto: Thiago Carvalho