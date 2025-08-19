PREFEITURA DE JAGUARIÚNA OFERECE CURSO GRATUITO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, em parceria com a empresa Jaguar Condicionado, está oferecendo curso gratuito de instalação de ar-condicionado com possibilidade de contratação imediata.

Com carga horária de 20 horas, o curso será realizado entre os dias 9 e 20 de setembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h. As aulas teóricas acontecem no auditório do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna (Rua Coronel Amâncio Bueno, 810 – Jardim Santa Maria), enquanto as práticas serão ministradas na Rua Gaona, 200, no Parque São Sebastião.

O público-alvo são jovens em início de carreira ou profissionais que buscam capacitação, com idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo ou em andamento. Para participar, é necessário ter disponibilidade durante o período do curso, além de disposição e comprometimento.

Entre os benefícios estão coffee break incluso, certificado de participação (para quem obtiver aproveitamento mínimo de 70% e 100% de assiduidade) e, principalmente, a possibilidade de contratação imediata. Os participantes aprovados poderão ingressar na empresa como auxiliar mecânico de ar-condicionado I.

De acordo com os organizadores, a iniciativa busca preparar novos profissionais para uma área em alta no mercado de trabalho, oferecendo aprendizado prático com instrutores experientes e oportunidades reais de emprego.

As inscrições para o curso devem ser feitas no link: https://tinyurl.com/m4uxa4y8.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 98298-0103, pelo e-mail recrutamento@timeouro.com.br ou diretamente no PAT de Jaguariúna.