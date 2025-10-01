PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REVITALIZA PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES

A Prefeitura de Jaguariúna iniciou um trabalho de revitalização da pintura das unidades escolares da rede municipal de ensino. A ação é realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, a EMEI Criança Feliz, localizada no Jardim Botânico, recebeu a nova pintura. A iniciativa busca melhorar a infraestrutura dos espaços escolares, oferecendo um ambiente mais acolhedor para alunos e profissionais da educação.

O serviço segue o novo padrão de identidade visual adotado pela administração municipal, que utiliza as cores azul e amarelo nos prédios públicos. Além de garantir manutenção e conservação, a medida reforça a padronização visual das unidades escolares da cidade.

Foto: Thiago Carvalho