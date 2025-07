Prefeitura de Santo Antônio de Posse registra 2.307 atestados médicos de servidores no primeiro semestre

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse registrou, entre janeiro e junho de 2025, um total de 2.307 atestados médicos apresentados por servidores municipais. A média é de 13 atestados por dia útil, número que acende um sinal de alerta para a administração pública.

A situação será analisada com mais profundidade no segundo semestre, com apoio da Secretaria da Fazenda e do Departamento de Recursos Humanos. O objetivo é levantar os principais motivos dos afastamentos e identificar medidas possíveis para reduzir o impacto na rotina dos serviços públicos.

A alta incidência de ausências pode comprometer o atendimento à população e gerar custos adicionais ao município, como o pagamento de horas extras a servidores que cobrem os afastamentos.

A administração estuda ações preventivas e medidas de apoio à saúde do servidor, visando garantir a continuidade dos serviços e o bem-estar dos profissionais.