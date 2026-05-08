Prefeitura divulga candidatas do Miss Santo Antônio de Posse 2026

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse divulgou, por meio das redes sociais, nesta quinta-feira, 7 de maio, as candidatas que irão disputar o Miss Santo Antônio de Posse 2026. O concurso reúne participantes das categorias Melhor Idade, Juvenil e Oficial Adulto, valorizando a beleza, a representatividade, a elegância e o protagonismo feminino no município.

Após o encerramento das inscrições e a etapa de análise documental, as candidatas iniciam agora a preparação para as próximas fases do concurso, que incluem ensaios, ações promocionais e atividades organizadas pela comissão responsável pelo evento.

Na categoria Melhor Idade, participam as candidatas Aparecida da Silva Frezatto, Geralda Aparecida R. Marchi, Leonice Bento dos Santos, Maria Cristina Marciano e Maria Natalina Santos Damásio.

Na categoria Juvenil, as participantes são Ana Lice Vitória Felipe, Eliane Beatriz de Jesus dos Santos, Eloara Gabriella Queiroz Lourenço, Laiane Gerônimo dos Santos, Lavinia Julião Sanches, Maria Eduarda Oliveira de Morais, Melissa Maria dos Santos Costa e Náthali Caroline Camilo da Silva.

Encerrando a disputa, a categoria Oficial Adulto contará com as candidatas Ellen Cristina Alves Maciel, Bianca Jaqueline Mariano, Jenifer Borges Rosa, Elisangela de Jesus Santos e Ana Carolina Leite Miranda.

O concurso acontece no dia 23 de maio, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva, o “Chicão”. Durante o evento, as candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora em critérios como postura, desenvoltura, carisma, elegância e presença de palco.

Além da escolha das vencedoras de cada categoria, também serão eleitas vice-miss e miss simpatia. As vencedoras terão o compromisso de representar o município em eventos culturais e sociais ao longo do ano.

O Miss Santo Antônio de Posse 2026 é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, e busca incentivar a valorização da cultura local, fortalecer a autoestima das participantes e proporcionar integração entre diferentes gerações de mulheres possenses.