Prefeitura e Centro de Castração mantêm parceria público-privada para resgate de animais silvestres

Desde setembro de 2025, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio do Centro de Castração em parceria com a Guarda Civil Municipal, mantém uma parceria público-privada voltada ao resgate de animais silvestres no município. A iniciativa foi criada para ampliar o suporte aos atendimentos e garantir mais agilidade nos casos que envolvem a fauna silvestre.

O trabalho começa a partir do acionamento da população ao Centro de Castração. Após o contato, a equipe realiza o recolhimento do animal e dá sequência aos procedimentos necessários. Na sequência, o município conta com o apoio de profissionais parceiros: Dr. Cilas Carlos Barbosa Junior, de Jaguariúna, e Dr. Breno Jancowski, de Campinas, responsáveis pelo atendimento especializado de cada caso.

Após receberem os cuidados necessários, os animais passam pelo acompanhamento adequado e, quando possível e seguro, são reintroduzidos ao habitat natural, garantindo o retorno à natureza de forma responsável.

A responsável pelo Centro de Castração, Maria Aparecida Gonçalves, destacou a importância do trabalho realizado em conjunto. “Essa parceria permite oferecer um atendimento mais rápido e adequado aos animais silvestres encontrados pela população. Cada caso exige um cuidado específico e contar com profissionais parceiros fortalece esse trabalho, garantindo acolhimento, tratamento e, sempre que possível, a reintrodução desses animais à natureza”, afirmou.

A parceria permite oferecer uma resposta mais rápida e organizada às ocorrências, fortalecendo a rede de proteção animal e ampliando as ações de preservação da fauna silvestre no município.