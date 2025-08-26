Prefeitura inicia iluminação na Estrada dos Martins e trecho do Matadouro

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse iniciou nesta semana, a instalação de iluminação na Estrada dos Martins, no trecho que liga o querido Monte Santo — como é conhecido — até o Rancho do Totó. Além disso, também estão sendo realizadas melhorias no início da Estrada do Matadouro, em um trecho de cerca de 1 km.

As obras começaram nesta terça-feira (26) com a instalação da fiação elétrica na Estrada do Matadouro, que já contava com os postes. Já na Estrada dos Martins, a colocação de novos postes terá início a partir de amanhã.

Segundo o prefeito Ricardo Cortez, a iniciativa representa um avanço importante para a região.

“A iluminação dessas estradas representa mais segurança para quem mora e para quem precisa passar por aqui todos os dias. Estamos cuidando da nossa cidade para que as pessoas possam se deslocar com mais tranquilidade”, destacou.

O investimento total é de R$ 150 mil e tem como objetivo garantir mais segurança e tranquilidade para quem mora ou circula diariamente por essas vias.