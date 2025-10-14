PREFEITURA INICIA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS DO PARQUE SERRA DOURADA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, iniciou nesta terça-feira, dia 14 de outubro, obras de revitalização das quatro quadras poliesportivas do Parque Serra Dourada.

As melhorias incluem pintura das quadras esportivas, substituição das tabelas de basquete, manutenção das traves de futebol e novas redes de futebol. A previsão é que as obras sejam concluídas em 30 dias.

O Parque Serra Dourada conta com uma quadra de tênis, uma quadra de basquete e duas quadras de futsal.

Com a revitalização, a Prefeitura de Jaguariúna reforça seu compromisso com a promoção do esporte, do lazer e da convivência comunitária, oferecendo espaços mais seguros, acessíveis e adequados para a prática de atividades físicas e o bem-estar da população.