PREFEITURA INTENSIFICA AÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE O JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, preparou uma série de ações especiais para assegurar a segurança viária e a fluidez do trânsito durante o Jaguariúna Rodeo Festival, que começará nesta sexta-feira, dia 19 de setembro.

As equipes já iniciaram os trabalhos de sinalização viária, com pinturas no solo e instalação de placas ao redor do recinto, garantindo orientação a motoristas e pedestres.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, durante o rodeio, os agentes atuarão diariamente das 19h às 10h, acompanhando de perto o fluxo de veículos e pedestres até a completa normalização do trânsito.

O evento também contará com apoio de outros órgãos. O Detran-SP marcará presença com um quiosque informativo, promovendo a campanha “Não Dirija Embriagado” e realizando bafômetros educativos na saída do recinto. Já a Polícia Rodoviária fará a fiscalização com bafômetros oficiais, contribuindo para a prevenção de incidentes relacionados ao consumo de álcool.

Para melhorar a circulação, haverá proibição de estacionamento na Rua Itália e na Avenida Armando Mário Tozzi, das 17h às 6h durante todos os dias de festa. Além disso, foi criada uma área exclusiva de embarque e desembarque para aplicativos de transporte e táxis, proporcionando mais comodidade e segurança aos visitantes.

Outra medida preventiva é a instalação de tapumes ao longo da via que margeia a rodovia, com o objetivo de impedir a travessia irregular de pedestres em pontos de risco.

CONFIRA AS AÇÕES DA MOBILIDADE URBANA:

Sinalização viária: pinturas e instalação de placas nos arredores do evento, antecipadamente.

Atuação em horários estendidos: agentes operando das 19h às 10h, até a normalização do trânsito.

Campanha educativa: quiosque do Detran-SP com a ação “Não Dirija Embriagado” e realização de bafômetros educativos.

Fiscalização policial: presença da Polícia Rodoviária com bafômetros oficiais.

Proibição de estacionamento: na Rua Itália e na Avenida Armando Mário Tozzi, das 17h às 6h durante os dias de rodeio.

Área exclusiva de embarque e desembarque: para táxis e transportes por aplicativo.

Instalação de tapumes: ao longo da rua que margeia a rodovia, para evitar travessias irregulares de pedestres.

