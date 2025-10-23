Prefeitura realiza palestra do Outubro Rosa voltada à saúde da mulher

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMMULHER), junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promoveu na manhã desta quarta-feira (23) uma palestra especial sobre “Prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero”, em alusão ao Outubro Rosa. O evento aconteceu no Centro Múltiplo do Idoso e reuniu dezenas de mulheres da comunidade.

A atividade contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez, do vice-prefeito Preto Eventos, do vereador Raimundo Rosa, além de representantes das secretarias municipais. Durante o encontro, o enfermeiro Reginaldo Fanti da Silva, palestrante convidado, destacou a importância da prevenção e dos exames periódicos para o diagnóstico precoce dessas doenças que afetam milhares de mulheres todos os anos.

Em sua fala, o prefeito Ricardo Cortez ressaltou a importância de ações de conscientização como essa e os desafios que a administração ainda enfrenta para ampliar o acesso à saúde e fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres.

“Estamos desde o começo do ano investindo para zerar a fila de espera de exames acumulada desde 2023. Também ampliamos o número de mamografias por meio de parceria com o Senar,” disse.

A programação teve início às 8h15, com um café da manhã de integração, seguida da palestra às 9h. Às 10h, foi realizada uma roda de conversa com o psicólogo Alexandre Luiz Silva, proporcionando um espaço de diálogo, orientação e acolhimento para as participantes.