Prefeitura recupera materiais sucateados e inicia processo de leilão de bens inservíveis

A Prefeitura realizou na última semana, uma ampla ação de reaproveitamento de materiais e equipamentos que estavam sucateados, como parte das medidas de gestão responsável e sustentável dos recursos públicos.

Entre os itens recuperados estão mesas, cadeiras, bebedouros, cadeiras de rodas, colchonetes, balanças digitais, cadeiras de banho e tubos de ferro, que foram reutilizados para a construção de araras utilizadas na exposição de roupas no bazar do Fundo Social de Solidariedade.

Além disso, 3 mil quilos de hidrômetros fora de operação foram destinados à Cooperposse, cooperativa de reciclagem do município, promovendo a destinação correta e ambientalmente adequada do material.

Um veículo foi encaminhado ao DAE (Departamento de Água e Esgoto), passando a integrar novamente a frota municipal após manutenção e adequações necessárias.

Leilão público de bens inservíveis

A Prefeitura também deu início ao processo licitatório para realizar um leilão público de móveis, equipamentos e outros bens inservíveis que estavam fora de uso nas repartições municipais.

Até o momento, 35 lotes de materiais já foram organizados e identificados em diferentes prédios públicos, com previsão total de 91 lotes. O cadastramento do leiloeiro está em andamento.

A medida tem como objetivo liberar espaço físico, dar destinação adequada aos materiais e reforçar a receita municipal. O leilão será realizado de forma eletrônica, por meio de plataforma especializada e acompanhado pela comissão responsável.