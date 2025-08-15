‘Primeiros Laços’ chega a Jaguariúna com visitas domiciliares a mães de primeira viagem

Foto: Diego Monarin

Iniciativa oferece acompanhamento domiciliar a mães de 14 a 24 anos em primeira gestação, com base em estudo que comprovou impactos positivos no desenvolvimento infantil e no fortalecimento familiar.

Jaguariúna lançou nesta quinta-feira (14) o programa “Primeiros Laços”, que tem como objetivo oferecer apoio contínuo a jovens gestantes, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade social. A ação, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental (CISM), a UniFAJ e a Escola de Enfermagem da USP, prevê visitas domiciliares feitas por enfermeiras desde a gestação até os dois primeiros anos de vida da criança.

Origem e resultados comprovados

O “Primeiros Laços” nasceu inspirado no “Family Nursing Partnership”, programa norte-americano que apresentou impactos duradouros no desenvolvimento infantil. No Brasil, a adaptação foi liderada pela professora e pesquisadora Lislaine Aparecida Fracolli, que conduziu em 2017 um estudo randomizado na cidade de São Paulo para avaliar a efetividade do modelo. “Os resultados mostraram que as crianças atendidas apresentavam melhor desenvolvimento linguístico, habilidades cognitivas mais avançadas e maior prontidão escolar. Além disso, havia um fortalecimento das competências parentais das mães, algo que acompanha a família por toda a vida”, explica Lislaine.

O programa é destinado a mulheres entre 14 e 24 anos, em primeira gestação, com até 20 semanas de gravidez e que realizem o pré-natal pelo SUS. Uma das prioridades é atender aquelas em situação de vulnerabilidade social, onde o risco de interrupção dos estudos, dificuldades econômicas e falta de apoio familiar podem comprometer o futuro da mãe e do bebê.

Em Indaiatuba, onde o “Primeiros Laços” começou na Região Metropolitana de Campinas, em julho do ano passado, o projeto têm acompanhado com sucesso a jovens. Na cidade, o projeto acompanhava inicialmente jovens de 14 a 20 anos, mas, no mês passado, a idade das participantes foi ampliada para 24 anos, chegando à faixa etária que também será atendida em Jaguariúna.

Foto: Divulgação/CISM

Acompanhamento próximo e personalizado

Em Jaguariúna, duas enfermeiras foram capacitadas para realizar até 38 visitas domiciliares a cada gestante, acompanhando desde a fase inicial da gravidez até os dois anos do bebê. Nessas visitas, serão abordados temas como cuidados com o recém-nascido, amamentação, saúde mental materna, estímulo ao desenvolvimento infantil e organização da rotina familiar. Segundo Lislaine, o atendimento domiciliar é fundamental para que as orientações sejam adaptadas à realidade de cada mãe. “Não vamos para a casa para fiscalizar, e sim para construir, junto com a gestante e a família, um ambiente seguro e estimulante para a criança, mesmo quando há limitações materiais. O foco é capacitar essa mãe para que ela se sinta segura e confiante.”

Foto: Igor Carreira/Divulgação UniFAJ

Expectativas para Jaguariúna

Para Adriana Tebaldi, gestora do curso de Enfermagem da UniFAJ e supervisora do programa no município, a implantação é também uma oportunidade de fortalecer a atuação da rede municipal de saúde e aproximar a universidade da comunidade. “O projeto aqui em Jaguariúna começou os treinamentos em 2023. Vamos fazer o acompanhamento dessa gestante no município e ver a evolução do desenvolvimento infantil dessas crianças. Utilizaremos a rede de atenção primária à saúde da cidade, mas teremos duas enfermeiras visitadoras pro projeto. E a gente tem um grupo de pesquisa que vai avaliar essa evolução do projeto no município”.

Jovens gestantes que se enquadram nos critérios devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Também é possível obter informações pelo WhatsApp (19) 9 9568-8845 ou pelo e-mail primeiros.lacos.cism@gmail.com.