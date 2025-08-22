Priscila Senna anuncia participação especial de Léo Foguete no audiovisual “TBT da Musa”

Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza também participam do projeto

Em contagem regressiva para a gravação do “TBT da Musa”, o maior projeto de sua carreira, Priscila Senna anunciou mais uma novidade: a participação especial do cantor Léo Foguete. No próximo dia 27 de agosto, no Marco Zero, em Recife, a artista celebra 15 anos de trajetória em um espetáculo aberto ao público, que promete emocionar fãs de todo o Brasil e reunir um verdadeiro time de estrelas da música.

“O Léo tem uma alegria única, que conquista todo mundo. Tê-lo comigo nesse projeto é muito especial, porque representa a força e a identidade da nossa música pernambucana, além de uma parceria de gerações diferentes que têm feito história. Vai ser lindo demais!”, celebra Priscila Senna.

Além de Léo Foguete, já estão confirmadas as presenças de Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza, em um encontro que une grandes vozes e diferentes estilos no mesmo palco.

O “TBT da Musa” é um dos maiores marcos da carreira da anfitriã, com palco grandioso, estrutura de evento internacional, looks exclusivos e novidades que consolidam Priscila Senna como um dos principais nomes da música brasileira, unindo memória e emoção em um espetáculo gratuito e inesquecível no coração do Recife.

*SERVIÇO – Priscila Senna – Gravação “15 anos – TBT da Musa”

Data: 27 de agosto, quarta-feira

Horário: 18h

Local: Marco Zero (Rua Jáder de Andrade, 344, Bairro Casa Forte) – Recife – PE

Entrada gratuita Priscila Senna anuncia participação especial de Léo Foguete no audiovisual “TBT da Musa”