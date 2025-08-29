Priscila Senna faz história no Marco Zero com gravação do “15 anos – TBT da Musa”

Com público de mais de 30 mil pessoas, o espetáculo contou com grandes nomes como Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Iguinho & Lulinha, Tayara Andrezza e Léo Foguete

O Marco Zero do Recife viveu, na noite desta quarta-feira (27), um dos momentos mais marcantes de sua história recente. Diante de mais de 30 mil pessoas, Priscila Senna gravou o audiovisual “15 Anos – TBT da Musa”, transformando o coração cultural de Pernambuco em um verdadeiro templo da música.

O projeto grandioso, que reúne 30 músicas, incluindo 6 inéditas, não foi apenas uma gravação, mas a celebração de uma trajetória que atravessa gerações. A noite foi marcada por feats de sucesso com Simone Mendes que cantou “Campeão dos Piores”; Maiara & Maraisa incendiaram o palco com “Nove da Manhã”; Liniker emocionou em um pout-pourri com “Podem Até Nos Separar”, “Te Beijo Chorando” e “Pote de Ouro”, esta última que já era um feat consagrado das cantoras;; Pablo trouxe sua voz inconfundível em “Não Me Faça Chorar”; Iguinho & Lulinha animaram com o forró de “Coração Gelado”; Tayara Andrezza emocionou em “Tatuado e Se Valoriza”; e Léo Foguete marcou presença em “Século 21”.

Para este momento histórico foi preparado um verdadeiro espetáculo apresentado por Lucas Guimarães e pela influenciadora pernambucana Gicely Rafaela. O evento contou com um palco de proporções históricas, tecnologia de ponta em efeitos visuais, ambientes cenográficos que remetiam aos projetos de maior sucesso da carreira de Priscila Senna e o retorno de músicos e bailarinos que marcaram sua trajetória.

Durante a apresentação, Priscila Senna reafirmou não apenas sua força como cantora, mas também como personalidade da moda, como uma verdadeira musa. A artista brilhou em quatro looks diferentes, assinados pelo stylist nordestino Luiz Plinio, que já vestiu nomes como Debora Secco, Maiara & Maraisa, Mileyde Mihale e Monique Alfradique. A beleza foi produzida por Well Dias, reforçando ainda mais o impacto estético de uma noite que uniu música, emoção e estilo.

Raízes pernambucanas

Gravar no Marco Zero, berço cultural de Pernambuco, trouxe à celebração um peso simbólico inestimável. Priscila Senna, que construiu sua carreira tendo Recife como ponto de partida e sendo reconhecida como uma das maiores representantes do brega pernambucano por todo o Brasil, escolheu o local para eternizar a sua história.

Mais do que um show, a gravação de “15 Anos – TBT da Musa” foi um marco histórico para a carreira de Priscila Senna e para a música brasileira. Uma noite em que Recife parou para testemunhar uma nova página na história da cultura nacional sendo escrita.