Procurado por homicídio é capturado pela GCM durante patrulhamento em Jaguariúna
Abordagem ocorreu na noite de sexta-feira (24), após indivíduo ser identificado em ponto conhecido por movimentação de entorpecentes.
Na noite de sexta-feira 24, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna capturou um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Vila Guilherme, por volta das 22h20.
De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram um indivíduo em atitude suspeita em um local já conhecido pela movimentação relacionada ao tráfico de drogas. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, porém, ao realizarem consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado, pelo crime de homicídio.
Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de corpo de delito e, na sequência, apresentado na Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública destacou que a atuação rápida e eficaz da GCM reforça o compromisso da corporação com a segurança da população e o combate à criminalidade em Jaguariúna.