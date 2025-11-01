Procurado por tráfico é capturado em Santo Antônio de Posse durante ação conjunta

Homem de 33 anos foi detido em cumprimento de mandado judicial na Vila Esperança

Na manhã da última sexta-feira, 31 de outubro, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse resultou na captura de um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 9h, no bairro Vila Esperança.

A equipe da GCM foi acionada para apoiar o investigador Diego, da Polícia Civil, no cumprimento do mandado de prisão expedido contra D.P.P., que já respondia em liberdade por envolvimento com o tráfico no município. O indivíduo foi localizado em sua residência, onde foi detido sem oferecer resistência.

Após a abordagem, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro local para exames médicos de rotina e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Santo Antônio de Posse. Após os trâmites legais, ele permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio da viatura 020 da GCM, sob comando do inspetor Machado e do 3º classe Lourenço, reforçando o trabalho integrado das forças de segurança na repressão ao tráfico de entorpecentes na cidade.